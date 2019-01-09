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Нового главного судебного пристава назначили в Ростовской области

Нового главного судебного пристава назначили в Ростовской области
В Ростовской области утвердили нового руководителя Управления ФССП. Главного судебного пристава по донскому региону назначили приказом Министерства юстиции 9 января.

Должность занял Евгений Казанов. Он начал карьеру еще в 2000 году в качестве судебного пристава-исполнителя по Октябрьскому району Ростова. С 2013 на протяжении четырех лет он возглавлял Управление ФССП по Курской области. Через четыре года главный судебный пристав стал заместителем мэра Курска.

В мае Казанов вернулся на родину. В мае 2018 он исполнял обязанности главного судебного пристава донского края.

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