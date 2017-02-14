Новая объездная дорога откроется в марте на южном подъезде к Ростову





Новая объездная дорога откроется 15 марта на южном подъезде к Ростову. Работы по ее строительству идут полным ходом.

- Дорожники начали работу в декабре прошлого года,- сообщили в правительстве Ростовской области .- На объездной дороге уже завершены подготовительные работы, отсыпано щебневое основание полотна.



После того, как новая дорога откроется, начнется реконструкция южного въезда в Ростов со стороны Батайска, которую планируют закончить к декабрю 2017 года. Рабочие приступят к строительству двух параллельных эстакад на въезде и выезд из Ростова по Темерницкому мосту. С одной стороны обе эстакады будут примыкать к створу проспекта Сиверса, с другой стороны – к автодороге Ростов-Батайск.



На южном въезде планируют провести переустройство коммуникаций, и, кроме двух эстакад, построить разворотный путепровод и пойменный мост.