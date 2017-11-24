Ночью и утром 28 ноября в Ростовской области ожидается сильный туман



В Ростовской области ночью и утром 28 ноября ожидаются сильный туман, местами - гололедица.



Донское управление ГИБДД предупреждает о сложных метеорологических условиях на дорогах.

- В условиях тумана расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - предупреждают в Госавтоинспекции.



Днём в Ростовской области от -3 до +2 градусов. Ветер восточный, 7-12 м/с, утром и днём в отдельных районах порывы до 13-18 м/с.