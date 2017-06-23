Ночного вора, совершившего больше 20 краж, задержали в Новочеркасске





В Новочеркасске задержали ночного вора. Мужчина попался на краже камеры наблюдения на здании банка.



Во время расследования выяснилось, что 40-летний местный житель совершил более 20 краж.

- Задержанный в темное время суток похищал велосипеды из незапертых подъездов, электронную технику из офисов и видеокамеры с фасадов различных зданий, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.



Мужчина заключен под стражу. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули владельцам.