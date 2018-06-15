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Ничьей закончилась встреча Бразилии и Швейцарии в Ростове

Ничьей закончилась встреча Бразилии и Швейцарии в Ростове
Матч Бразилия - Швейцария закончился со счетом 1:1. Команды встречались в рамках группового этапа 17 июня в донской столице.

Счет открыл бразилец Филиппе Коутиньо. Мяч усилиями 26-летнего полузащитника «Барселоны» оказался в воротах соперника на 20-й минуте игры. Цифры на табло оставались неизменными до 50-й минуты. Точным ударом отметился футболист сборной Швейцарии Стивен Цубер. Итоговый счет - 1:1.

Отметим, что за игрой следили 43 тысячи человек. Арена вмещает 45 тысяч болельщиков. Следующий матч пройдет на стадионе 20 июня в шесть часов вечера. Встретятся Уругвай и Саудовская Аравия.

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