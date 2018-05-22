Нежаркая и пасмурная погода ожидается в донской столице на выходных



Пасмурная погода ожидается на этих выходных в Ростове. По данным Ростовского гидрометцентра, в субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность. Ночью будет идти небольшой дождь, а температура воздуха будет не больше +17 градусов. Однако днем воздух прогреется до +23. Ветер восточный, 7 метров в секунду.



В воскресенье, 27 мая, ночью температура воздуха будет +12 градусов. Днем столбики термометров покажут +23. Ветер восточный, 6 метров в секунду. Осадков в последнее воскресенье весны не ожидается.