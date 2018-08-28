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Незавершенные работы Александра Расторгуева покажут в Ростове

Незавершенные работы Александра Расторгуева покажут в Ростове

В Ростове, родном городе Александра Расторгуева, режиссера-документалиста, погибшего в Центральноафриканской республике, пройдёт вечер его памяти.

2 сентября в кинотеатре Дом кино соберутся близкие, друзья и обычные ростовчане, которые знакомы с творчеством Расторгуева.
- Встреча продлится около четырех часов. Сначала гостям покажут двухчасовой фильм из отрывков незаконченных работ режиссера, а после друзья и коллеги поделятся воспоминаниями о Расторгуеве, - рассказали в администрации кинотеатра.

Во встрече примет участие киносценарист и близкий друг режиссёра Сусанна Баранжиева. Вместе с Александром они работали над проектом «Реальность». Сусанна расскажет об идеях и проектах журналиста, реализовать которые не было суждено.

Мероприятие пройдет в 15 часов по адресу: улица Пушкинская, 215. Вход свободный.

Напомним, Александр Расторгуев погиб в ЦАР 31 июля. Вместе с оператором Кириллом Радченко и журналистом Орханом Джемалем они отправились в рабочую командировку в страну, охваченную гражданской войной. В Центральноафриканской республике группа собиралась снимать документальный фильм о частных военных компаниях.

Машину российских журналистов расстреляли неизвестные. Все трое погибли на месте. Водителю группы удалось сбежать и передать информацию в Россию. Однако позже появилась версия, что мужчин допрашивали.

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