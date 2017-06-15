Нетерпеливый водитель внедорожника застрял в жидком бетоне в Ростове



Нетерпеливый водитель внедорожника застрял в жидком бетоне. Автовладелец пытался объехать пробку.



Дорожный инцидент произошёл на улице Каскадной днём 16 июня. Из-за ремонта дороги одна полоса закрыта для движения. Рабочие как раз накануне залили её бетоном. На улице образовался затор. Автомобилисты терпеливо стояли в пробке. Однако водитель «Тойоты Ленд Крузер», видимо, устав ждать, решил объехать пробку и выскочил на незастывший бетон. При этом его не смутили ни оградительная лента, ни пластиковые блоки, запрещающие проезд.



В результате внедорожник увяз в жидкой бетонной смеси. По словам очевидцев, вытаскивать «Тойоту» приезжала отечественная «ГАЗель».

Очевидцы курьёзного случая выложили фотографии в соцсети.

«На Каскадной сделали новую дорогу - бетонку. Какие-то чудики не поверили ограждениям и решили проскочить. Испортили покрытие и не проскочили».



