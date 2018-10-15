Несколько улиц и садоводческих товариществ Ростова останутся на сутки без воды



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В Ростове на сутки отключат воду в Чкаловском районе.



С 8 утра 23 октября до 8 утра 24 октября подача воды будет прекращена в границах улиц Штахановского, Белорусской, переулка Форелевый (угол улицы Белокалитвинской). Кроме того, вода не будет подаваться в садоводческие товарищества «Кирпичник», «Чкаловец». Водоснабжение будет отсутствовать также в границах переулков Иртышский – Форелевый, Вятская и посёлке Мясникован.



Как сообщили в «Ростовводоканале», отключение связано с переврезкой водопроводной линии на улице Вятской.