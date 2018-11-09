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Несколько участков трассы в Ростовской области закрыты из-за сильного снегопада

Несколько участков трассы в Ростовской области закрыты из-за сильного снегопада

В Ростовской области на нескольких участках трассы введено ограничение движения.

Донская Госавтоинспекция сообщает о временном прекращение движения пассажирского транспорта на автодороге М-4 «Дон» от развязки в районе Новочеркасска до границы Ростовской области и Краснодарского края, а также на трассе Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») –
Семикаракорск – Волгодонск.
- Временное прекращение движения для пассажирского и общественного транспорта введено для ликвидации образовавшейся зимней скользкости силами организаций, осуществляющих содержание указанных автомобильных дорог, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

Для обеспечения безопасности и оказания помощи водителям трассы патрулируют сотрудники ГИБДД.

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