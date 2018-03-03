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Несколько школ эвакуировали в Ростове из-за угрозы взрыва

Несколько школ эвакуировали в Ростове из-за угрозы взрыва
В Ростове эвакуировали учеников нескольких школ в Железнодорожном и Советском районах города.

Утром 5 марта, в понедельник, родители учеников получили сообщение о том, что занятия отменяются – в здании проводится эвакуация. Помещения проверяют взрывотехники и кинологи с собаками.

Так, в Железнодорожном районе эвакуированы гимназия № 62 на улице Крупской, лицей № 1 на улице Балакирева, гимназии № 9 на Портовой, частная школа «Азъ Буки Веди» на улице Товарищеской. В Советском районе были вынуждены вернуться домой ученики школ № 61 и № 73.

Сообщения об отмене занятий из-за оперативных мероприятий поступают и из других районов города. Информация уточняется.

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Гость Ольга

Сегодня, 08:31

В Гимназии № 46, что на Военведе родителям тоже разослали такие же сообщения!!!

Гость Виктор

Сегодня, 08:46

79-я школа. Так же распустили всех домой. Директор сообщила, что в школе проблемы с водой и отоплением. Но скорее всего эти отмены занятий как-то связаны между собой.

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