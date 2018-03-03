Несколько школ эвакуировали в Ростове из-за угрозы взрыва



В Ростове эвакуировали учеников нескольких школ в Железнодорожном и Советском районах города.



Утром 5 марта, в понедельник, родители учеников получили сообщение о том, что занятия отменяются – в здании проводится эвакуация. Помещения проверяют взрывотехники и кинологи с собаками.



Так, в Железнодорожном районе эвакуированы гимназия № 62 на улице Крупской, лицей № 1 на улице Балакирева, гимназии № 9 на Портовой, частная школа «Азъ Буки Веди» на улице Товарищеской. В Советском районе были вынуждены вернуться домой ученики школ № 61 и № 73.



Сообщения об отмене занятий из-за оперативных мероприятий поступают и из других районов города. Информация уточняется.