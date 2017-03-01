Несколько районов Ростова останутся без света





Несколько районов Ростова останутся без света 2 и 3 марта. Электроэнергию отключат из-за коммунальных работ на ЛЭП.



В четверг, 2 марта, с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:



- ул. Андрея Сладкова, 176, 176 «б», 176 «а»;

- ул. Зорге, 28/1, 28/2;

- ул. Содружества, 3;

- ул. Равенства, 69–93, 66–84;

- ул. Горсоветская, 34;

- ул. Школьная, 2–12, 1–9;

- ул. Пахотная, 1–129, 20–182;

- ул. Граненая, 1–19, 2–8;

- ул. Вяземцева, 11–33, 22–44;

- ул. Тюхряева, 4–20, 11–31;

- ул. Буйнакская, 2–10, 1–7;

- ул. 28-я Линия, 45–59;

- ул. 30-я Линия, 34–74, 33–69;

- ул. 32-я Линия, 59–79, 62–76.

- пер. Технический, 1–17, 2–26;

- пер. Руднева, 75–83, 82–84;

- пр. 40-летия Победы, 96–246;

- пер. Красной Звезды, 65;

- пер. Молочный, 89–91, 64–68;

- пер. Конотопский, 1–15, 2–24;

- пер. Бесланский, 16–32, 5–15;

- пер. Бакинский, 16–36,15–31;

- пер. Железноводский, 15–35, 18–40;

- пер. Кисловодский, 2–28, 1–23;



С 09:30 до 16:00 в этот же день электричество отключат по адресам:

- ул. Малюгиной, 225, 227, 212, 214, 214/2, 214/4;

- пр. Чехова, 87–95, 94, 94 «г», 94 «б», 94 «а»;

- ул. Филимоновская, 174, 180;



С 9:30 до 18.00 по адресам:

- ул. Тихого Дона, 31–47, 30–38;

- ул. Кемеровская, 50–70, 53–67.

- ул. 20-летия Октября, 26–62, 51–69.



В пятницу, 3 марта, с 9:00 до 16:00 свет отключат на улицах:

- Малюгиной, 214/1, 214 «а», 214/22;

- Андрея Сладкова, 178/24;

- Зорге, 28/2, 28, 22/1, 5.



В этот же день, с 9:00 до 17:00 электричество отключат по адресам:

- ул. Соревнования, 1–23, 2–24;

- ул. 2-го Декабря, 3–23, 2-32;

- ул. Молодежная, 1–11, 2–30;

- ул. Щербакова, 1–67, 2–50;

- ул. Пулеметная, 3–19, 2–16;

- ул. Курчатова, 1–5;

- ул. Алеутская, 1–53, 30–68;

- ул. Фабричная, 1–7, 10–36;

- пер. Аджарский, 4–10, 1–7;

- пер. Запрудный, 1–19, 2–16.