Несколько районов Ростова останутся без света в конце рабочей недели





Несколько районов Ростова останутся без света в конце рабочей недели. Об этом сообщает городская администрация.



23 марта с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

- Каширской 4/1;

- 2-ой Киргизской в домах с 32 по 34 и с 45 по 55;

- пер. Маныческом в домах с 3 по 31 и с 6 по 34;

- пер. Сальском в домах с 1 по 27 и с 2 по 24;

- пер. Медведовском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- пер. Хоперском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- пер. Донецком в домах с 1 по 21 и с 2 по 32;

- Казахской в домах с 18 по 42 и № 43/26;

- 2-й Краснодарской 145, 145А, 145Д, 147/4.



С 9:30 до 16:00 электричества не будет в центре города на:

- Большой Садовой 37, 39, 39/4, 41;

- пр. Будённовском 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39/48;

- пер. Островском 56, 62.



С 9:00 до 16:00 свет отключат на улицах Ульяновской в домах с 29 по 41, 55 и с 30 по 46, 58, а также Донской, 44.



24 марта с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

- пер. Беломорский 92, 92/1, 11, 11/1, 15, 15/1, 15/2, 14 А, 16 Б, 17, 19/96, 92/2, 94;

- ул. Киргизская 6, 10, 12, 12А, 12Д,14-18, 18/92.



С 9:00 до 16:00 без света останутся жители домов на улице 2-я Краснодарская 80, 80/2, 80/4, 80/13.



С 9:30 до 16:00 света не будет в центре города в домах со 2 по 18 на Б. Садовой, с 1 по 11 и с 8 по 18 на Социалистической, с 2 по 6 и с 1 по 3 на Шаумяна, переулке Доломановском 6 и переулке Братском 25.



С 10:00 до 16:00 без света останутся жильцы домов на улицах Ульяновской 45-63, 44/10, 46, 56-60; Донской 44.