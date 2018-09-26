Несколько районов Ростова на следующей неделе останутся без света



В Ростове на следующей неделе из-за плановых работ «Донэнерго» в нескольких районах не будет света. Так, 1 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет:

- на площади Карла Маркса в домах с 16 по 30 и с 7 по 11;

- 18-й Линии в домах с 1 по 23 и с 2 по 30;

- Майской в домах с 1 по 13 и с 2 по 12;

- Советской в домах с 3 по 11;



с 9 утра до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Станиславского в домах с 217 по 243;

- пер. Грибоедовском в домах с 31 по 51 и с 54 по 72;

- Социалистической в домах с 222 по 240 и с 207 по 221;

- Гоголевской в домах с 17 по 37 и с 18 по 40;

- Ломоносовской в домах с 13 по 31 и с 12 по 32;

- 7 Февраля в домах с 24 по 54 и с 25 по 61;

- Большой Садовой в домах с 184 по 186;



с 9 утра до 13 часов без света останутся жильцы домов по адресам:

- Просёлочная, 19, 21/2;

- ул. Тружеников, 11, 13, 70а.



1 и 2 октября с 9 до 17 часов электроэнергию будут отключать на улицах:

- Восточной в домах с 32 по 48;

- пр. Кировском в домах с 88 по 90.



На протяжении пяти дней, с 1 до 5 октября с 9 утра до 17 часов свет отключат на улицах:

- Пухляковской в домах с 17 по 63 и с 22 по 56;

- Южной в домах с 45 по 85 и с 74 по 82;

- пер. Закарпатском;

а также в посёлке Мясникован и на рынке «Темерник».



С 1 по 19 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Нансена в домах с 249 по 265;

- Турмалиновской в домах с 2 по 16 и с 1 по 21;

- Калиновской в домах с 2 по 22 и с 1 по 25;

- Сельской в домах с 1 по 25 и с 2 по 24;

- Константиновской в домах с 2 по 18;

- пер. Шарнирном в домах с 2 по 8 и с 1 по 13;

- пер. Автомобильном в домах с 2 по 16 и с 1 оп 21;

- пер. Семафорном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;

- пер. Казахстанском;

- пер. Искрянском.



С 1 по 12 октября с 9 утра до 17 часов обесточат дома с 136 по 202 на улице Евдокимова.



2 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Балашовской в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- пер. Вагонном в домах с 2 по 12 и с 3 по 19;

- Вагулевского в домах с 20 по 72 и с 27 по 95;

- Лензаводской в домах с 5 по 9;

- пер. Солдатском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- Чебанова в домах с 6 оп 14 и с 9 по 17;

- пер. Обском в домах с 96 по 122 и с 77 по 117;

- Украинской в домах с 83 по 93 и с 62 по 74;

- пос. Автосборочном;

- Пришкольной в домах с 1 по 33;

- 2-й Краснодонской в домах с 2 по 42;

- пер. Дунайском в домах с 1 по 17 и с 2 по 26;

- пер. Аральском в домах с 1 по 21 и с 2 по 26;

- пер. Чингарском в домах с 1 по 21 и с 2 по 24;

- пер. Кленовом в домах с 1 по 21 и с 2 по 28;

- Омской в домах с 1 по 31;

- пос. Каменка;

- Тракторной в домах с 36 по 48 и с 41 по 79;

- Борисоглебской в домах с 58 по 72 и с 75 по 93;

- Иловайской в домах с 31 по 51 и с 36 по 64;

- Шеболдаева № 97 и № 97/2;

- пер. Технологическом;

- пер. Экскаваторном;

- пер. Курильском.



с 9 утра до 16 часов:

- Большой Садовой №№ 150, 160, 162, 166, 170, 176;

- Социалистической № 215.



2 и 3 октября с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Лесозащитной в домах с 91 по 111 и с 104 оп 126;

- 1-й Грамши в домах с 67 по 81 и с 78 по 88;

- 2-й Грамши № 107;

- пер. Адлерском в домах с 17 по 41 и с 20 по 32;

- пер. Армавирском в домах с 15 по 23 и с 14 по 18;



3 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Ереванской в домах с 12 по 28 и с 15 по 27;

- 30-й Линии в домах с 2 по 8 и с 1 по 11;

- 31-й Линии в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- 32-й Линии в домах с 1–17, 2–22.



3 и 4 октября с 9 утра до 17 часов обесточат дома на улицах:

- Кадровой с 35 по 71 и с 34 по 92;

- пер. Кафельном с 1 по 19 и с 2 по 18;

- пер. Паровозном с 17 по 37 и с 16 по 26;

- пер. Поворотном с 15 по 19 и с 18 по 22;

- 7-й Линии с 65 по 87 и с 66 по 96;

- 9-й Линии с 51 по 87 и с 68 по 84;

- Листопадова с 93 по 109 и с 62 по 90;

- пр. Ленина 89/5.



4 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Листопадова в домах с 107 по 121 и с 90 по 98;

- 5-й Линии в домах с 56 по 94 и с 55 по 101;

- 1-й Баррикадной №№ 3, 9, 9/10;

- Верещагина №№ 6, 10, 10б;

- пр. Ставского № 52;

- пр. Ленина №№ 81А, 81/1, 81/2;

- Шеболдаева №№ 4, 4а, 6/2, 6/3;

- Каратаева в домах с 1 по 81 и с 2 по 134;

- пер. 1-м Колхозном в домах с 1 по 11, с 2 по 10 и №№ 370, 370а, 370б;

- пер. 2-м Колхозном в домах с 1 по 15 и с 2 по 16;

- пер. 3-м Колхозном в домах с 1по 15, с 2 по 12;

- пер. 4-м Колхозном №№ 39/1, 39/3, 39/4, 39/5;

- Просторной в домах с 5 по 105;

- Провинциальной 38;

- сад «Ромашка», 37;

- Совхозной в домах с 2 по 40 и с 1 по 59;

- пер. 1-м Санинструкторском в домах с 1 по 9 и с 2 по 8;

- пер. 2-м Саниструкторском в домах с 1 по 7;

- пер. 3-м Санинструкторском 12.



5 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Буйнакской в домах с 26 по 36 и № 29/93;

- Граненной №№ 6, 8;

- пер. Кривошлыковском в домах с 11 по 39 и с 12 по 44;

- пер. Конотопском в домах с 1 по 5;

- Вяземцева в домах с 46 по 52;

- Школьной 3;

- СНТ «Волна».



9 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Щербакова в домах с 1 по 67 и с 2 по 50;

- Курчатова в домах с 1 по 5;

- Пулемётной в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- пер. Запрудном в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- Молодёжной в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;

- 12 Декабря в домах с 1 по 21 и с 2 по 26;

- Фабричной в домах с 1 по 7 и с 2 по 36;

- Алеутской в домах с 1 по 53 и с 30 по 68;

- пер. Аджарском в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Соревнования в домах с 1 по 23 и с 2 по 24;

- Мурманской в домах с 43 по 87 и с 54 по 94;

- Глинки в домах с 51 по 93 и с 52 по 94;

- Калужской в домах с 53 по 99 и с 50 по 78;

- Арефьева в домах с 54 по 68;

- Тихого Дона в домах с 40 по 50 и с 47 по 61;

- Днепропетровской в домах с 7 по 35;

- пр. 20-летия Октября № 71.