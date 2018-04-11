Несколько посёлков, рынки и садоводческие товарищества в Ростове на два дня останутся без воды
В Ростове из-за замены запорной арматуры на улице Днепропетровской жилые дома и ряд объектов останутся без воды.
Водоснабжение будет прекращено с 8 часов 17 апреля до 18 часов 18 апреля:
- от улицы 1-й Конной Армии до Образцовой;
- от Плужной до Клубной;
- в тубдиспансере на улице Орской, 24;
- в микрорайоне Платовском;
- в посёлке Пицунда;
- во 2-м посёлке Орджоникидзе;
- в посёлке Туполева;
- в посёлке Мирном;
- в посёлке Чкаловском;
- в посёлке Камышеваха;
- в посёлке Музыкантов;
- в посёлке Ковалевка;
- в посёлке Авиаторов;
- в посёлке Лесхоз от улицы Штахановского до Казахской;
- в посёлке Верхнетемерницком;
- в посёлке Темерницком;
- в хуторе Ленинаван;
- от улицы Белокалитвенской до улицы 50 лет РСМ.
Подача воды также будет прекращена на рынках «Меркурий», «Атлант» и в садоводческих товариществах «Жемчужина», «Космос», «Афганец», «Ростсельмашевец», «Березка», «Маяк», «Восход», «Импульс», «Труд», «Вираж», «Луч», «Братство», «Салют», «Энергетик».
Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Орбитальной - Королева - Комарова - Армянской - Космонавтов - Добровольского - Стартовой. Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в переулке 1-м Машиностроительном, на улицах Мадояна, 339-й Стрелковой Дивизии, Доватора, проспекте Солженицина, в 7-м Проезде.