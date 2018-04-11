Несколько посёлков, рынки и садоводческие товарищества в Ростове на два дня останутся без воды





В Ростове из-за замены запорной арматуры на улице Днепропетровской жилые дома и ряд объектов останутся без воды.



Водоснабжение будет прекращено с 8 часов 17 апреля до 18 часов 18 апреля:

- от улицы 1-й Конной Армии до Образцовой;

- от Плужной до Клубной;

- в тубдиспансере на улице Орской, 24;

- в микрорайоне Платовском;

- в посёлке Пицунда;

- во 2-м посёлке Орджоникидзе;

- в посёлке Туполева;

- в посёлке Мирном;

- в посёлке Чкаловском;

- в посёлке Камышеваха;

- в посёлке Музыкантов;

- в посёлке Ковалевка;

- в посёлке Авиаторов;

- в посёлке Лесхоз от улицы Штахановского до Казахской;

- в посёлке Верхнетемерницком;

- в посёлке Темерницком;

- в хуторе Ленинаван;

- от улицы Белокалитвенской до улицы 50 лет РСМ.



Подача воды также будет прекращена на рынках «Меркурий», «Атлант» и в садоводческих товариществах «Жемчужина», «Космос», «Афганец», «Ростсельмашевец», «Березка», «Маяк», «Восход», «Импульс», «Труд», «Вираж», «Луч», «Братство», «Салют», «Энергетик».



Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Орбитальной - Королева - Комарова - Армянской - Космонавтов - Добровольского - Стартовой. Кроме того, водоснабжение будет отсутствовать в переулке 1-м Машиностроительном, на улицах Мадояна, 339-й Стрелковой Дивизии, Доватора, проспекте Солженицина, в 7-м Проезде.