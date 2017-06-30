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Нескольких человек за выходные спасли на водоёмах Ростовской области

Нескольких человек за выходные спасли на водоёмах Ростовской области

В Ростовской области на выходных спасли нескольких человек, которые едва не утонули в водоемах области.

Так, в субботу, 1 июля, около 16 часов помощь спасателей понадобилась 27-летней девушке-кайтсерферу. Она каталась далеко от берега и самостоятельно вернуться на сушу не смогла.

Двумя часами ранее в станице Раздорской Усть-Донецкого района на реке Дон специалисты поисково-спасательного подразделения спасли тонущего иностранца. На вид молодому человеку - 20 лет. Парень заплыл на середину реки и выбился из сил. Пловца подняли на борт лодки, доставили на берег и передали начальнику экспедиции, с которой иностранный гость прибыл в Ростовскую область. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Вечером того же дня в Ростове спасатели оказались рядом, когда трое молодых людей прыгнули с Ворошиловского моста в Дон. Экстремалов подняли на борт спасательного катера и доставили на берег, где передали сотрудникам полиции.

2 июля около 18 часов спасатели Аксайского ПСП вытащили из воды едва не утонувших товарищей. 35-летние жители Аксая, купаясь в Дону в районе железнодорожного вокзала, выбились из сил и стали подавали сигналы о помощи. Пострадавших доставили на берег.

Как рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС, на прошлой неделе спасены семь человек в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском и Усть-Донецком районах.

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