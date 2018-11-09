Неразорвавшийся снаряд времён войны нашли на окраине Ростова





В Октябрьском районе Ростова на окраине города нашли неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области 13 ноября.



Взрывоопасный предмет нашли местные жители недалеко от базы стройматериалов. О находке они сообщили в полицию.

- Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН установили, что это осколочно-фугасный снаряд калибра 100 мм примерно 1940-х годов, - рассказали в ведомстве. – Боеприпас сильно заржавел, но специалисты определи, что он оказался нестреляным.



Место обнаружения снаряда взяли под охрану до обезвреживания взрывотехниками.