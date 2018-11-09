Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Неразорвавшийся снаряд времён войны нашли на окраине Ростова

Неразорвавшийся снаряд времён войны нашли на окраине Ростова

В Октябрьском районе Ростова на окраине города нашли неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области 13 ноября.

Взрывоопасный предмет нашли местные жители недалеко от базы стройматериалов. О находке они сообщили в полицию.
- Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН установили, что это осколочно-фугасный снаряд калибра 100 мм примерно 1940-х годов, - рассказали в ведомстве. – Боеприпас сильно заржавел, но специалисты определи, что он оказался нестреляным.

Место обнаружения снаряда взяли под охрану до обезвреживания взрывотехниками.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.