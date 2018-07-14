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Непогода прогнозируется в ближайшие дни в донской столице

Непогода прогнозируется в ближайшие дни в донской столице
В донской столице в ближайшие дни ожидается непогода. Об этом рассказали в ростовском Управлении по делам ГО и ЧС.

Согласно прогнозу погода в городе резко ухудшится 18 и 19 июля. В городе будут лить кратковременные дожди, пройдут грозы. Скорость ветра при порывах составит до 18 метров в секунду.

Ведомство просит жителей не купаться в водоемах во время грозы. Также не стоит прятаться под одинокими или высокими деревьями и разговаривать по мобильному телефону.

В часы непогоды опасно оставлять машины в низинах, под деревьями, конструкциями и рядом с высоковольтными проводами.

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