Непогода прогнозируется в ближайшие дни в донской столице



В донской столице в ближайшие дни ожидается непогода. Об этом рассказали в ростовском Управлении по делам ГО и ЧС.



Согласно прогнозу погода в городе резко ухудшится 18 и 19 июля. В городе будут лить кратковременные дожди, пройдут грозы. Скорость ветра при порывах составит до 18 метров в секунду.



Ведомство просит жителей не купаться в водоемах во время грозы. Также не стоит прятаться под одинокими или высокими деревьями и разговаривать по мобильному телефону.



В часы непогоды опасно оставлять машины в низинах, под деревьями, конструкциями и рядом с высоковольтными проводами.