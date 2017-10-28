Неоднократно сбегавшая из дома таганроженка «засветилась» на популярном ТВ-шоу





Неоднократно сбегавшая из дома таганроженка «засветилась» на популярном ТВ-шоу. 16-летнюю Алену Позднякову искали в родном городе в июле, а в октябре выступление девушки транслировал федеральный канал.



Однако стражам порядка из Таганрога школьница известна довольно давно. Алена живет с бабушкой и постоянно убегает из дома. Так, в 2014-2015 годах девушку два раза объявляли в розыск. В июле этого года юная бунтарка сбежала снова.



Выпуск танцевальной передачи, в котором участвовала Алена, федеральный канал транслировал 14 октября. Вышедшая на сцену одаренная таганроженка покорила членов жюри. Именитые эксперты похвалили танец девушки и отметили прекрасные внешние данные дончанки. Также Алене посчастливилось станцевать в паре с одним из судей — Евгением Папунаишвили. Хотя он и не проголосовал за участницу, она получила поддержку остальных трех членов жюри. Талантливая танцовщица прошла в следующий тур соревнования.



После выступления Алену за кулисами встретили ее дядя и бабушка Валентина. Родственники во время выступления переживали за девушку.