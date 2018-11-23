Необычный круглый горшок нашли при раскопках в Азове



Раскоп в центре Азова продолжает преподносить археологам всё новые и новые сюрпризы. 26 ноября учёные нашли необычный круглый керамический сосуд.



Находка была сделана в буквальном смысле слова на пепелище. При раскопках специалистам попались несколько средневековых домов, уничтоженных пожаром.

- Конец Азака на этом участке достаточно трагический. Последние наземные жилища погибли в пожаре, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.



То, что по постройкам прошёл огонь, учёные определили по фрагментам кладки из обожженного и сырцового кирпича, упавшей во время пожара.



На поверхности третьего жилища и был найден загадочный керамический сосуд, скорее всего, местного производства. Он представляет собой круглый предмет с утяжелённым дном, что делает его похожим на неваляшку.

- Круглодонная форма сосуда не характерна для средневекового гончарства. При этом он имеет очень толстое дно, - добавил Андрей Масловский. - В формовочной массе, из которой изготовлена чаша, - большая примесь песка. Этот материал добавлялся для жаропрочности. Мы можем предположить, что предмет использовался в каком-то производстве, связанном с нагреванием. Но так как верхняя часть отбита ещё в древности, наверняка угадать его предназначение сложно. Для местного гончарства это не характерный загадочный сосуд.



Добавим, что параллельно археологи исследуют мостовую первой половины 14-го века. Она состояла из толщи костей животных, смешанных с землёй.