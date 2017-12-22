Необычное свечение заметили горожане в небе над Ростовом



Необычное свечение в небе заметили жители Ростова-на-Дону. Облако появилось на небосклоне перед рассветом 26 декабря. Объект смогли увидеть жители не только донской столицы, но и всей области.



Слабо светящееся облако отчетливо просматривалось в небе. Очевидцы явления сравнили его с северным сиянием. Свидетели фотографировали облако и публиковали снимки в соцсетях.



По поводу явления пользователи выдвигали самые разные версии. Некоторые даже предположили, что Землю посетили инопланетяне. Но, вероятнее всего, свечение появилось из-за запуска баллистической ракеты, которая оставляет за собой подобный след. Такое же облако ростовчане наблюдали в сентябре.