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Необычное свечение заметили горожане в небе над Ростовом

Необычное свечение заметили горожане в небе над Ростовом
Необычное свечение в небе заметили жители Ростова-на-Дону. Облако появилось на небосклоне перед рассветом 26 декабря. Объект смогли увидеть жители не только донской столицы, но и всей области.

Слабо светящееся облако отчетливо просматривалось в небе. Очевидцы явления сравнили его с северным сиянием. Свидетели фотографировали облако и публиковали снимки в соцсетях.

По поводу явления пользователи выдвигали самые разные версии. Некоторые даже предположили, что Землю посетили инопланетяне. Но, вероятнее всего, свечение появилось из-за запуска баллистической ракеты, которая оставляет за собой подобный след. Такое же облако ростовчане наблюдали в сентябре.

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