Необычайно красивое явление - сближение Луны и Марса - смогут увидеть жители Дона



Фото: Moe-lipetsk.ru

Вечером 18 октября жители Дона смогут увидеть необычайно красивое явление - сближение Луны и Марса. Наблюдать за уникальным событием можно будет невооруженным глазом уже после заката и до самой полуночи. Об этом сообщили в Астрономической обсерватории Ростова-на-Дону.



После того как Солнце спрячется за горизонтом, на небе можно будет увидеть две яркие точки. Бледно-желтая растущая Луна встретится с кроваво-красным Марсом.



В это время Луна в фазе первой четверти расположится недалеко от Марса. В результате светила окажутся в двух градусах друг от друга. При ясной погоде силуэты небесных тел будут очень ярким, и чтобы их увидеть, не нужны ни бинокль, ни телескоп.



Добавим, что в октябре ростовчан ожидает еще одно удивительное астрономическое явление – метеорный поток Ориониды. В ночь на 21 октября звездопад достигнет своего пика.



Во время наблюдения может показаться, что из созвездия Ориона вылетают огненные струйки. Они могут быть белого, красного, сине-зеленого и оранжевого цветов.