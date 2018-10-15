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Необычайно красивое явление - сближение Луны и Марса - смогут увидеть жители Дона

Необычайно красивое явление - сближение Луны и Марса - смогут увидеть жители Дона
Фото: Moe-lipetsk.ru
Вечером 18 октября жители Дона смогут увидеть необычайно красивое явление - сближение Луны и Марса. Наблюдать за уникальным событием можно будет невооруженным глазом уже после заката и до самой полуночи. Об этом сообщили в Астрономической обсерватории Ростова-на-Дону.

После того как Солнце спрячется за горизонтом, на небе можно будет увидеть две яркие точки. Бледно-желтая растущая Луна встретится с кроваво-красным Марсом.

В это время Луна в фазе первой четверти расположится недалеко от Марса. В результате светила окажутся в двух градусах друг от друга. При ясной погоде силуэты небесных тел будут очень ярким, и чтобы их увидеть, не нужны ни бинокль, ни телескоп.

Добавим, что в октябре ростовчан ожидает еще одно удивительное астрономическое явление – метеорный поток Ориониды. В ночь на 21 октября звездопад достигнет своего пика.

Во время наблюдения может показаться, что из созвездия Ориона вылетают огненные струйки. Они могут быть белого, красного, сине-зеленого и оранжевого цветов.

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