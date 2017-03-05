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Неизвестный человек заживо сгорел при пожаре в Шахтах

Неизвестный человек заживо сгорел при пожаре в Шахтах

Неизвестный человек заживо сгорел при пожаре в Шахтах. 6 марта около восьми часов утра загорелась бесхозная постройка на улице Свободы, 2. Огонь охватил здание площадью 50 кв. м. Тело обгорело до такой степени, что пока не удалось даже установить пол. Труп доставили в морг.
- Личность погибшего человека устанавливают,- рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.- Причина пожара- неосторожное обращение с огнем.

Из охваченного огнем здания спасли двух человек. В тушении принимали участие одна единица техники и четыре человека. Пожар был локализован в 8:39, полностью потушен в 8:43.

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