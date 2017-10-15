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Нереестровым казакам запретят носить форму

Нереестровым казакам запретят носить форму

В следующем году носить казачью форму с погонами больше не смогут те, кто не состоит в рядах реестровых казаков. Изменения в закон о ношении казачьей формы будут приняты на федеральном уровне в 2018 году.

Впрочем, запрета на синие брюки с красными лампасами не будет. Их сможет носить любой станичник независимо от того, входит ли он в какое-то казачье сообщество или нет. Но вот погоны - другое дело. Только те казачьи общества, которые внесены в государственный реестр, будут иметь на них право.
- Федеральное законодательство поменяется в этом направлении уже до конца 2017 года, - сообщил Александр Палатный, директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

По словам Александра Николаевича, изменения в законе помогут горожанам разобраться, кто настоящий казак, а кто - нет.
Отметим, что форма казаков «Всевеликого войска Донского» - это синие кители, синие брюки с красными лампасами, а также синяя фуражка с красным околышем. По расцветке кантов и просветов на погонах можно определить различия по чинам.

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