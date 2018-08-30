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Не осталось и следа: в Ростове разметка «вафельница» стерлась, не прослужив и двух месяцев

Не осталось и следа: в Ростове разметка «вафельница» стерлась, не прослужив и двух месяцев

В Ростове от новой разметки, именуемой в народе «вафельницей», не осталась и следа.

В середине июля на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского появилась желтая клеточка. Новый вид разметки – 1.26 ввели в России в конце апреля 2018 года. Она представляет собой пересекающиеся диагональные линий. Отсюда и народное название –«вафельница». Разметка призвана предотвратить пробки на перекрестках в крупных городах. Она запрещает остановку машин на перекрестках при движении потоков в прямолинейном направлении.

Однако к началу сентября от ярких полосок на перекрестке не осталось и следа.
- Видимо, это была демоверсия, и она закончилась, - пошутил ростовчанин, опубликовавший фото «чистого» перекрестка в соцсети.

Добавим, что за выезд на «вафельницу» предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей. Но ростовские водители могут его избежать – ведь разметка исчезла.

Напомним, в мае и в июле Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова заключила два контракта на нанесение разметки и установку дорожных знаков. Сумма контрактов составила 100 млн руб.

«Вафельница» на перекрестке Стачки - Малиновского в середине июля
Не осталось и следа: в Ростове разметка «вафельница» стерлась, не прослужив и двух месяцев

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