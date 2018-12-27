Назначили нового начальника ГУ МЧС по Ростовской области



В Ростовской области назначили нового начальника Главного управления МЧС России. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 декабря.



Должность занял генерал-майор внутренней службы Вячеслав Бутко. С сентября 2018 года он был временно исполняющим обязанности начальника.



Вячеслав родился в 1978 году в городе Тапа. Сначала окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище, затем – академию гражданской защиты МЧС России. В марте 2016 года он был назначен начальником Главного управления МЧС по Ивановской области. Осенью 2018 года был переведён в донской регион.