Назначен врио ректора ЮФУ





Ближайший год руководить самым крупным вузом Юга России будет проректор по стратегическому развитию и международной деятельности ЮФУ Инна Шевченко. Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков назначил её временно исполняющей обязанности ректора. Как отмечается в приказе, что Шевченко назначена врио до замещения должности ректора ЮФУ в установленном порядке сроком до одного года.



Добавим, что Шевченко в качестве своей преемницы рекомендовала сама Боровская. Их объединяют совместные научные труды, которые как выяснилось, совсем не оригинальны. Боровская выступала научным руководителем работ Шевченко. Однако, как выяснили основатели сообщества «Диссернет», большинство из них были плагиатом, как и те работы, автором которых являлась сама госпожа Боровская.



Напомним, что за время правления госпожи Боровской, ЮФУ не раз сотрясали скандалы. С ее именем связаны массовые увольнения преподавателей. Сами сотрудники вуза говорили о разрухе, которая произошла в университете за время руководства Боровской. Но это не помешало ей пойти на повышение в Москву. Она получила должность заместителя министра образования России и теперь будет курировать работу вузов всей страны.

