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Назначен руководитель «Ростовской транспортной компании»

Предприятие досталось новому руководителю в плачевном состоянии.

Назначен руководитель «Ростовской транспортной компании»

Назначен новый руководитель МУП «Ростовская транспортная компания», которая является оператором трамвайных перевозок. Им стала Елена Дедова, с 2007 по 2012 годы занимавшая должность заместителя директора департамента транспорта, сообщает «Ростовский городской транспорт».

21 марта Елену Дедову представили коллективу. Стоит отметить, предприятие досталось новому руководителю в плачевном состоянии. По словам сотрудников, вагоны один за другим становятся в «остаток». Для того, чтобы их отремонтировать элементарно нет деталей. На старых моделях не могут заменить даже тормозные колодки. Два месяца на ремонте стоит новых трамвай. С завода изготовителя для него пришёл тяговый двигатель, но он не подошёл. Мастеров перевели с пятидневной на трёхдневную рабочую неделю.

При этом водителям ставят завышенный план, это, несмотря на то, что из-за реконструкции закрыт маршрут на улице Станиславского. В итоге, за февраль вагоновожатным, работающим по 12 часов в сутки, начислили зарплату в 10 тыс. руб. Но и эти деньги ещё не выплатили.

К слову, предыдущий директор предприятия Владимир Шкуденков, оставил после себя миллионные долги. Свой пост он покинул в конце января по собственному желанию.

По мнению работников, всё идёт к ликвидации предприятия и на новое руководство у них большой надежды нет.

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