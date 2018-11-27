Назначен новый советник главы Ростовской области



В Ростовской области назначен новый советник губернатора. Соответствующий приказ Василий Голубев подписал 28 ноября. Должность занял бывший сотрудник аппарата зампреда правительства Саратовской области Антон Алексеев.



В 2012 году он окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по направлению «Налоги и налогообложение». Затем работал в аппарате зампреда правительства Саратовского региона. Также Антон Алексеев был советником директора по взаимодействию с госорганами одного из российских холдингов.



Напомним, за последние дни это уже третий случай кадровых изменений в правительстве донского региона. Министр культуры Владимир Бабин был снят с должности 27 ноября. На следующий день губернатор отправил в отставку своего заместителя Владимира Крупина.