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Назначен новый руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексея Лукьянов

Назначен новый руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексея Лукьянов
Фото: Fedpress.ru

Назначен новый руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексея Лукьянов. Им стал Алексей Лукьянов. Соответствующий указ 8 ноября подписал донской губернатор Василий Голубев.

Алексей Лукьянов в 1993 году окончил Новочеркасский политехнический институт, позже - Северо-Кавказскую академию государственной службы и Финансовую академию при Президенте России в Москве.

Около 20 лет он работал на различных должностях на предприятиях сферы энергетики в Новочеркасске, Красносулинском районе, Ростове. В Региональной службе по тарифам Алексей Лукьянов трудился два года - с 2010 по 2012 годы. Последние пять лет занимал руководящие посты в «Региональной корпорации развития».

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