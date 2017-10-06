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Назначен новый руководитель донского СКР

Назначен новый руководитель донского СКР

Новым руководителем следственного управления по Ростовской области назначен 57-летний Аслан Хуаде. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Последние несколько месяцев Аслан Хуаде исполнял обязанности руководителя донского СКР.

В середине 80-х он окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». В следственных органах работает с 1991 года. До 2011 года занимал должность заместителя руководителя Следкома по Краснодарскому краю. После увольнения был назначен на аналогичную должность в Ростовской области.

Аслан Хуаде исполнял обязанности руководителя ведомства с мая 2017 года после того, как был отстранен от занимаемой должности Юрий Попов.

Напомним, бывший глава донского СКР в июле возглавил региональную службу Государственного строительного надзора. До этого он более десяти лет был главой следственного ведомства.

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