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Найдены все жертвы взрыва газа в Шахтах

Найдены все жертвы взрыва газа в Шахтах
В Шахтах при разборе завалов на месте взрыва бытового газа обнаружена последняя погибшая девушка. До сих пор 24-летняя Татьяна Пашутина числилась пропавшей без вести. Тело обнаружили ночью 15 января.

Поисково-спасательная операция завершена. Таким образом в результате происшествия погибли пять человек: супруги Владимир и Ольга Пашутины, их дочь Татьяна, пенсионерка Людмила Власова и 31-летняя Виктория Ларикова. Муж и дочка Виктории сейчас находятся в больнице.

16 января объявлено в Шахтах днём траура.

Напомним, взрыв произошёл рано утром 14 января на девятом этаже дома на улице Хабарова. Всего были повреждены 16 квартир, четыре из них сильно разрушены.

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