Найдены все жертвы взрыва газа в Шахтах



В Шахтах при разборе завалов на месте взрыва бытового газа обнаружена последняя погибшая девушка. До сих пор 24-летняя Татьяна Пашутина числилась пропавшей без вести. Тело обнаружили ночью 15 января.



Поисково-спасательная операция завершена. Таким образом в результате происшествия погибли пять человек: супруги Владимир и Ольга Пашутины, их дочь Татьяна, пенсионерка Людмила Власова и 31-летняя Виктория Ларикова. Муж и дочка Виктории сейчас находятся в больнице.



16 января объявлено в Шахтах днём траура.



Напомним, взрыв произошёл рано утром 14 января на девятом этаже дома на улице Хабарова. Всего были повреждены 16 квартир, четыре из них сильно разрушены.