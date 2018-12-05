Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Найденный в Ростове житель ДНР снова пропал

Найденный в Ростове житель ДНР снова пропал
Житель Горловки, которого разыскивали в Ростове-на-Дону, вышел на связь с родственниками, а затем снова исчез. Об этом стало известно 7 декабря.

Артём Запорожец пропал 12 ноября. Летом 2018 года он поехал в донскую столицу на заработки. Здесь устроился на финскую ярмарку торговым представителем.

Однажды молодой человек не пришёл на работу и перестал отвечать на звонки. Тогда родные забили тревогу и начали искать Артёма.

Выяснилось, что парня выгнали со съёмной квартиры. Он две недели ночевал на улице и не ходил на работу по неизвестной причине. Наконец он связался с родными. Мама сразу поехала в Ростов забирать Артёма. Но он начал буянить, когда женщина предложила поехать домой.

Он вёл себя так агрессивно, что пришлось звонить в полицию. Правоохранители, увидев его состояние, вызвали «скорую». В больнице медики сказали, что у парня психическое расстройство на фоне обострившейся депрессии. По словам медсестры, он уже поступал к ним с похожими симптомами.

Врачи посоветовали Артему начать лечение, иначе ему станет только хуже. В конце ноября парень лёг в больницу.

Его мама вернулась в Горловку. Сейчас Артём Запорожец снова не выходит на связь, и родные не знают о том, как закончилось его лечение, и где он может находиться.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.