Наступившая неделя принесёт в Ростов дожди и похолодание





В Ростове наступившая неделя принесёт холодную и дождливую погоду.



Во вторник, 8 мая, синоптики обещают пасмурную погоду. При этом в донской столице будет достаточно жарко - до +28 градусов. Но уже в среду, 9 мая, температура опустится до +22 днём и до +16 вечером, пойдёт дождь.



В четверг столбики термометров также не поднимутся выше +22 градусов, а мелкий дождь будет накрапывать весь день. В последний рабочий день недели в Ростове будет солнечно, но теплее не станет - +20 градусов.



Повышения температуры не ожидается и на выходных. В субботу в Ростове сохранится облачная, с прояснениями, погода, +19. В воскресенье будет ясно, но воздух не прогреется выше +22 градусов, а к вечеру температура опустится до +17.