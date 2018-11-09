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Настоящая зима придёт в Ростов на следующей неделе

Настоящая зима придёт в Ростов на следующей неделе
фото: 1obl.ru

В Ростов в начале недели придёт настоящая зима. По прогнозам синоптиков, в донской столице ожидаются мороз и снег.

Первый день недели станет самым холодным. В понедельник в Ростове будет -1…-2, вечером температура опустится до -3 градусов. В течение всего дня будет идти снег, а северо-восточный ветер усилится до 8,5 м/с.

Во вторник температура поднимется до 0 градусов, а к среде - до +3 градусов. При этом всю неделю будет идти небольшой снег и дуть северный ветер.

Осадки закончатся в пятницу. Однако в Ростове сохранится пасмурная погода. К выходным в донской столице потеплеет до +4 градусов, ветер немного стихнет.

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