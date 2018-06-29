Наследие ЧМ: что останется Ростову после мундиаля





В Ростове 2 июля прошла последняя игра чемпионата мира по футболу-2018. Для Ростова мундиаль закончился. Однако наследие ЧМ ещё долго будет напоминать о ярких спортивных баталиях, весёлых болельщиках и донском гостеприимстве.



К чемпионату в Ростове построили огромный стадион, капитально отремонтировали спортивные площадки. «Ростов Арена» в течение двух лет, к 2020 году, перейдет на содержание донского региона. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов во время пресс-конференции. Начиная с 2019 года, стадион начнет постепенно переходить от федерального обеспечения к региональному, после чего станет домашним стадионом ФК «Ростов».



За «Ростов Ареной» будет закреплена специально созданная группа специалистов.

- В Ростове-на-Дону за время проведения чемпионата мира прошло четыре встречи, - отметил Игорь Александрович. - На стадионе за это время побывали 172 тысячи болельщиков. Это в среднем более 43 180 человек за матч, то есть все игры прошли практически при полных трибунах. Что касается фан-зоны, то её посетили 336 тысяч болельщиков.



По информации Правительства Ростовской области, в день матча Бельгия - Япония в Ростов прибыли более 30 тысяч любителей футбола, из которых порядка 5 тысяч - иностранные болельщики. При этом среди них были футбольные фанаты не только из Бельгии и Японии, но и из Нигерии, Англии, Польши и некоторых других стран. Это связано с тем, что фанаты из многих стран ожидали выхода своих команд из группы и покупали билеты заранее.



Сокращение количества мест на стадионе с 45 тысяч до 38 тысяч пока не планируется. Для начала будет проведён анализ заполняемости стадиона после окончания мундиаля. Посещаемость арены оценят во время спортивных соревнований, концертов и других мероприятий, которые будут на ней проходить. Показатели посещения домашних матчей ФК «Ростов» также войдут в итоговую статистику.



Полностью конструированные стадионы «Локомотив», «Труд» и СКА перейдут на баланс спортивных школ.



В завершение встречи Игорь Гуськов отметил, что чемпионат мира стал мощным толчком для развития туристической привлекательности Ростова и области. Он выразил надежду, что приток иностранных гостей в донской регион вырастет в несколько раз, а значит, и регион продолжит развиваться дальше.