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Наркодиллер из Ростова хранил в своей квартире около 20 доз героина

Наркодиллер из Ростова хранил в своей квартире около 20 доз героина

29-летний ростовчанин хранил в своей квартире в Ворошиловском районе около 20 доз героина. Злоумышленника задержали 4 апреля.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, дома у мужчины нашли 60 граммов героина. Общая стоимость свертков – около 14 тыс. руб. Полицейские считают, что ростовчанин собирался сбыть хранившиеся у него наркотики.

По отношению к мужчине завели уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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