Направленный на поддержку обманутых дольщиков закон приняли в Ростове-на-Дону



Новый микрорайон на Вересаева возведет группа компаний «ЮгСтройИнвест». Квартиры в новостройках получат также пострадавшие участники долевого строительства.



Более чем 600 семей обманутых дольщиков застройщик выделит 27 тысяч квадратных метров жилья. Обеспечить квартирами пострадавших ростовчан компания решила после появления нового регионального закона. Он гласит, что инвестор может получить участок под строительство вне конкурса, если обеспечит жильем обманутых дольщиков.



По словам генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, администрация донской столицы предложила застройщикам несколько мест. Землю под строительство они могут получить при участии в программе. Компания намерена возвести новый современный район на участке в 36,8 гектара на улице Вересаева.



- Наша компания подала заявку на подготовку документов для нового проекта, - отметил Юрий Иванов. - Если наше предложение примут, мы построим на улице Вересаева целый микрорайон. Там будут два детских сада по 300 мест каждый, школа на 1 340 мест и вся необходимая социальная инфраструктура. Кроме того, около многоэтажек будет благоустроен парк. Он станет новой зоной отдыха для жителей района и всего города.



В компании заверили, что на территории планируемого парка, а также Пролетарского района высадят новые деревья взамен снесенных зеленых насаждений.



Площадь новостроек составит примерно 540 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить 600 квартир пострадавшим участникам долевого строительства.



Помимо этого, более 200 семей уже в 2018 году смогут заключить договоры долевого участия. К середине 2019 года они получат ключи от квартир в домах микрорайона «Красный Аксай».



Первые договоры на получение жилья в новом микрорайоне на Вересаева могут быть заключены в 2019 году.