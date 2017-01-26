Налоговая служба приступила к администрированию страховых взносов





Начиная с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование осуществляют налоговые органы.



Налоговые органы будут осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов, принимать расчеты по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 2017 года, взыскивать недоимку по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшую до 1 января 2017 года, осуществлять зачет (возврат) излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставлять отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.



Передача функций реализует принцип «одного окна»: все формы отчетности объединены в одну. К плательщикам будет применяться единый порядок и единые методологические правила при администрировании. Представление единого Расчета создает более комфортные условия для плательщиков страховых взносов, поскольку он формируется сразу по всем видам взносов и, если раньше плательщик представлял отдельные расчеты в каждый Фонд, то теперь вся информация за периоды, начиная с 01.01.2017 года, будет представляться только в налоговые органы.



За органами ПФР и ФСС РФ сохранены функции по приему расчетов по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг., то есть годовые расчеты за 2016 год представляются в ПФР и ФСС России.



Кроме того, ПФР будет также вести индивидуальный (персонифицированный) учет, а ФСС России - администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.



При этом порядок исчисления и уплаты практически не изменился: сохранены тарифы страховых взносов, в том числе и пониженные, порядок определения объекта, базы для исчисления страховых взносов, сроки уплаты страховых взносов.



Срок уплаты страховых взносов также не изменился: последней датой уплаты будет 15-е число месяца, следующего календарного месяца.



Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. В 2017 году плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за первый квартал 2017 года не позднее 2 мая 2017 года.



Уплата страховых взносов должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России приказом Минфина России от 7 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г.».