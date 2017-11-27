Налетчиков на банки и ювелирные салоны осудили в Ростове



Ростовский областной суд вынес решение в отношении двух участников группировки. В составе вооруженной банды Алексей Садохин и Арсен Казиев совершили пять грабежей.



Налеты происходили в период с сентября 2015 по май 2016 года. Вооруженные огнестрельным оружием преступники грабили банки, ювелирные салоны и букмекерские конторы, избивая их сотрудников и угрожая им расправой. Всего налётчики похитили имущества и денег на общую сумму более 10 млн руб.



После задержания подозреваемых, в гараже Казиева полицейские нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.

Рассмотрев уголовное дело с участием коллегии присяжных, суд признал подсудимых виновными.

- Садохин и Казиев приговорены к 16 годам лишения свободы в исправительной коллонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Уголовное преследование в отношении организатора банды было прекращено, в связи с его смертью.