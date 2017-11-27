Авторизация

Регистрация


  • USD 58.33
  • EUR 69.20
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Налетчиков на банки и ювелирные салоны осудили в Ростове

Налетчиков на банки и ювелирные салоны осудили в Ростове
Ростовский областной суд вынес решение в отношении двух участников группировки. В составе вооруженной банды Алексей Садохин и Арсен Казиев совершили пять грабежей.

Налеты происходили в период с сентября 2015 по май 2016 года. Вооруженные огнестрельным оружием преступники грабили банки, ювелирные салоны и букмекерские конторы, избивая их сотрудников и угрожая им расправой. Всего налётчики похитили имущества и денег на общую сумму более 10 млн руб.

После задержания подозреваемых, в гараже Казиева полицейские нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.
Рассмотрев уголовное дело с участием коллегии присяжных, суд признал подсудимых виновными.
- Садохин и Казиев приговорены к 16 годам лишения свободы в исправительной коллонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Уголовное преследование в отношении организатора банды было прекращено, в связи с его смертью.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.