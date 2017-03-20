Находящийся под следствием чиновник вернулся на работу в администрацию Новочеркасска





Находящийся под следствием Геннадий Зацепилов вернулся на работу в администрацию Новочеркасска. С помощью лазеек в законодательстве чиновник смог снова стать директором департамента строительства, несмотря на судебный запрет.

Геннадий Зацепилов обвиняется в превышении должностных полномочий при покупке 26 квартир для детей-сирот. По решению Новочеркасского городского суда, чиновник не мог дальше занимать пост директора департамента. Решение вынесли 16 января, однако Зацепилов проработал в администрации до 30 января, исполняя при этом обязанности ушедшего в отпуск заместителя мэра, сообщает DonDay-Новочеркасск.



Бывший директор вернулся на работу благодаря лазейкам в законах. МКУ «Департамент строительства и городского развития» переименовали в «Департамент строительства и городского развития администрации». С правовой точки зрения он стал совсем другой организацией.



На заседании постоянной комиссии гордумы у других чиновников возник спор по этому вопросу. Однако первый заммэра Новочеркасска Леонтий Сляднев заявил, что по закону Зацепилов может продолжить работу, а обсуждать моральные аспекты Сляднев не намерен.



Напомним, уголовное дело в отношении сотрудника администрации Новочеркасска было возбуждено в январе 2016 года. 16 января 2017 чиновника поместили под подписку о невыезде. Кроме того, по ходатайству следственных органов, Зацепилова отстранили от должности директора департамента строительства, посчитав, что он может оказывать давление на коллег и подчиненных во время следствия.