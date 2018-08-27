Находчивый подросток из Новочеркасска обманул банкомат Сбербанка



Юный житель Новочеркасска обвел вокруг пальца сбербанковский банкомат.



17-летний подросток выбрал в банкомате операцию «Внесение наличных». Молодой человек якобы попытался положить на карту пять тысяч рублей, однако не завершил операцию корректно, чем вызвал сбой в работе устройства. Затем он в электронном виде оформил претензию в банк на зачисление денег. В течение дня банк перевёл на его карту пять тысяч рублей – сумму, которую подросток фактически не вносил.



Когда обман раскрылся, сотрудники банка обратились в правоохранительные органы.

- В отношении 17-летнего жителя Новочеркасска было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления донского СКР Галина Гагалаева.



Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают причастность подростка к другим аналогичным преступлениям.