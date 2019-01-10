Наденьте маски, синьоры: ростовская мастерица создает венецианских Джокеров и Коломбин



Жительница Ростова-на-Дону уже четыре года увлекается необычным для нашего города хобби. Наталья Федорок своими руками создаёт венецианские маски.



Девушка окончила художественное училище имени Грекова, выучилась на художника театра. Во время учёбы она и открыла для себя такой вид творчества. На первом курсе студенты изучали основы бутафорского мастерства. В театре есть отдельная профессия – художник-бутафор. Он должен уметь делать оружие, мебель, маски из любых подручных материалов. К зачёту студентам задали сделать маску из папье-маше. Кто-то делал африканские национальные маски, но многие выбрали венецианские, потому что они считаются неким каноном.



- Мне чуть ли не с первой минуты понравилось это делать, несмотря на то, что это долгий и сложный процесс. Не у всех хватает терпения закончить работу, - рассказала Наталья.



Процесс создания начинается с того, что нужно придумать, каким изделие получится в итоге. Традиционные венецианские маски делятся на характеры: мужская, женская - Коломбина, шут, капитан и прочие.



Когда мастер решил, каким будет само лицо, он вылепливает его из пластилина. Здесь нужно знать основы анатомии, чтобы получились правильные пропорции, морщины, складки. Вылепливается, грубо говоря, такая пластилиновая голова.







Затем замешивается гипсовый раствор. Пластилиновое лицо покрывается вазелином, чтобы его потом было легче отделить от гипсовой формы. Сначала заливается жидкий гипс, чтобы он заполнил глазницы, складки, нос, губы. Когда он застыл, сверху лепится уже более густой и плотный гипс. Этот этап схож с работой скульптора.







После того как гипсовая форма полностью застыла, из неё вынимается пластилиновая заготовка. Вместо неё начинает создаваться уже сама маска из папье-маше. Гипсовое лицо изнутри покрывается большим количеством слоёв. Они делаются с помощью мелко порванной оберточной бумаги и клейстера из муки и воды.



- Такой способ используют именно бутафоры. Настоящая венецианская маска делается из особой бумаги, состоящей из специальных волокон. Мы же делаем не традиционные, а, грубо говоря, их копии для театра, - поясняет художник.



Все слои нужно приклеить сразу. Зачастую на это уходит целый день. Если не закончить, сделать только несколько слоёв и оставить их до следующего дня, то бумага высохнет, и дальше уже нельзя будет работать.



Когда все слои закончены, маска достаётся из гипсовой основы. Её нужно тщательно приклеить или даже прибить по краям на ровную поверхность и оставить сушиться. Если края не закрепить, то изделие «поползёт», так как бумага сжимается во время высыхания.



Оказывается, есть опасность того, что маска покроется плесенью. Такое происходит, так как изделие пропитано влагой. Чтобы этого не допустить, Наталья добавляет в клейстер антибиотик.



После высыхания начинается процесс шлифовки. Он состоит из нескольких этапов. Сначала нужно пройтись грубой наждачкой, потом - все мельче и мельче и, наконец, «нулёвкой». Если полениться и сделать мало слоёв, то можно дошлифовать до дыр.







Затем маску опять покрывают клейстером, она сохнет, и ее снова шлифуют. Тогда она получается гладкой, будто пластмассовая. Далее делают прорези для глаз, и начинается декорирование. Теперь всё зависит от фантазии мастера. В качестве украшений используют ленты, тесьму, бисер, кружева, бусины и прочее.







Само «лицо» расписывается красками. Здесь сложность в том, что маска не плоская, и на неё рисунок ложится не так, как на лист бумаги, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не испортить всю работу.



Процесс создания действительно очень долгий, на одну маску уходит около месяца, если заниматься только ею. У мастеров, которые имеют другую основную работу, это может занять и два.







У некоторых характерных масок есть свои каноны. Например, мужская маска баута. Её особенность в том, что глаза и нос маски - мужские, а нижняя часть представляет собой как бы широкий короткий клюв. Когда-то давно в Венеции было нормальным ходить в маске по городу, скрывая своё лицо. А этот клюв, благодаря своей форме, позволял ещё и изменять голос.







За четыре года Наталья сделала около десятка масок. По её словам, куда интереснее делать не просто лица, а именно характерные маски. Ей нравится работать над маской Джокера.



- У него достаточно сложное лицо с гипертрофированными чертами: нос торчит, морщины сильные, носогубные складки очень глубокие из-за улыбки.







Обратная сторона маски покрывается тканью, в некоторых местах прикрепляется поролон, чтобы её можно было надеть на лицо. Такие необычные изделия девушка делает в основном для себя или же на заказ.



У Натальи в планах - попробовать себя в японских масках, например, театра Кабуки. В Стране восходящего солнца они делаются из дерева, но бутафорские копии также создаются из папье-маше.