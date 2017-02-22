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Начинающийся потоп в Ростове: фото

Начинающийся потоп в Ростове: фото

С утра 22 февраля в Ростове идет дождь и снег. Жители города уже успели поделиться фотографиями начинающегося потопа. Фото в редакцию прислала Мария Сторчилова.
Начинающийся потоп в Ростове: фото



Затопление улиц усугубило ситуацию с пробками на дорогах. А кое-кто, как ростовчанин Владимир Бесперцев, до сих пор не может попасть домой.
- Ребята-джипперы! «Лэнд Крузер» застрял на полигоне, в трех километрах от Ростова в сторону Таганрога. Сел на брусфере на раму, надо сдернуть! Нужен внедорожник на грязевой резине. Трактористы все уже пьют, пытаемся выехать уже 5 часов,- написал ростовчанин в социальных сетях.

Начинающийся потоп в Ростове: фото


Тем временем Гидромедцентр сообщает, что дожди в южной столице будут идти до конца недели, а после 24 февраля ожидается начало весенних паводков.

Начинающийся потоп в Ростове: фото

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