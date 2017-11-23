Начальника ОМВД Чертковского района и его заместителя задержали при получении взятки в 850 тысяч рублей





Начальника ОМВД Чертковского района Алексея Сармина и его заместителя Сергея Грачева задержали при получении взятки. Полицейских арестовали при получении 850 тысяч рублей.



Деньги высокопоставленные правоохранители требовали с местного фермера за непривлечение его к ответственности за нарушение. Мужчина согласился, а после обратился в ФСБ, сообщает DonDay.ru.



Встречу назначили в кафе «Мечта» посёлка Чертково. Туда полицейские приехали на служебном автомобиле. За рулём был Грачев. Начальника отдела полиции и его заместителя задержали при передаче денег сотрудники ФСБ.



Оба полицейских сейчас находятся под подпиской о невыезде.