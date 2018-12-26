Начальник региональной политики правительства Ростовской области уйдет со своего поста



Начальник региональной политики правительства Ростовской области уйдет со своего поста. Дмитрий Шарков займет должность в Заксобрании донского региона. Соответствующий приказ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 26 декабря. Об этом сообщает DonDay.ru.



40-летний Дмитрий Шарков начнет работу на новом посту 9 января. Он займет одно из трех вакантных мест в Законодательном собрании региона.



Отметим, ранее в правительстве РО также произошли кадровые изменения. Владимира Бабина сняли с должности министра культуры. Его пост заняла Анна Дмитриева. Она работала в том же ведомстве заместителем.