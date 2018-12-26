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Начальник региональной политики правительства Ростовской области уйдет со своего поста

Начальник региональной политики правительства Ростовской области уйдет со своего поста
Начальник региональной политики правительства Ростовской области уйдет со своего поста. Дмитрий Шарков займет должность в Заксобрании донского региона. Соответствующий приказ подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев 26 декабря. Об этом сообщает DonDay.ru.

40-летний Дмитрий Шарков начнет работу на новом посту 9 января. Он займет одно из трех вакантных мест в Законодательном собрании региона.

Отметим, ранее в правительстве РО также произошли кадровые изменения. Владимира Бабина сняли с должности министра культуры. Его пост заняла Анна Дмитриева. Она работала в том же ведомстве заместителем.

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