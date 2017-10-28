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Начальник районного отдела судебных приставов в Ростове подозревается в получении взятки в 1 млн руб.

Начальник районного отдела судебных приставов в Ростове подозревается в получении взятки в 1 млн руб.
Начальник районного отдела судебных приставов в Ростове подозревается в получении взятки. В отношении сотрудника ФССП возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, 30 октября он получил от ростовчанки 1 миллиона 65 тысяч рублей. За эту сумму руководитель подразделения обещал завершить исполнительные производства. Во время передачи денег оперативники ФСБ задержали сотрудника службы судебных приставов.
- Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – Расследование уголовного дела продолжается.

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