Начальник районного отдела судебных приставов в Ростове подозревается в получении взятки в 1 млн руб.



Начальник районного отдела судебных приставов в Ростове подозревается в получении взятки. В отношении сотрудника ФССП возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».



По версии следствия, 30 октября он получил от ростовчанки 1 миллиона 65 тысяч рублей. За эту сумму руководитель подразделения обещал завершить исполнительные производства. Во время передачи денег оперативники ФСБ задержали сотрудника службы судебных приставов.

- Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – Расследование уголовного дела продолжается.