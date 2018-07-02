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Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Ленинского райотдела объявлен в розыск

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Ленинского райотдела объявлен в розыск

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции Ленинского района объявлен в федеральный розыск. Полицейский подозревается в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

По данным следствия, в июне 2018 года начальник отдела вместе с подельниками приобрел и перевез в отделение наркотики и психотропные вещества в крупном размере. Всего во время обыска было изъято около 10 килограммов наркотических средств, причем расфасованных по дозам. Запрещенные вещества правоохранители готовили к продаже. Однако реализовать товар они не успели. Полицейских задержали сотрудники собственной безопасности.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также причастных к нему лиц, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователем вынесено постановление об объявлении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 Управления МВД России по Ростову в федеральный розыск.

Напомним, полицейских задержали 21 июня.

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