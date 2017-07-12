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Начальник отдела вооружения донского МВД уволен из органов после расстрела полицейским своих жены и тестя

Начальник отдела вооружения донского МВД уволен из органов после расстрела полицейским своих жены и тестя

Начальник отдела обеспечения вооружением УОТО ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Думин уволен после расстрела полицейским своих жены и тестя на трассе Ростов - Таганрог.

Думин был руководителем отдела, в котором работал Сергей Кадацкий. Кроме того, понижена в должности начальник тыла полковник внутренней службы Светлана Королева, сообщает DonDay.ru.

После нашумевшей истории в Донском главке проходят проверки в отношении сотрудников психологической службы и кадрового обеспечения ГУ МВД Ростовской области. Проверяющие устанавливают, почему коллеги и соответствующие службы вовремя не заметили, в каком состоянии находился майор Кадацкий, и не доложили об этом его начальству.

Как сообщалось ранее, в отношении ряда руководителей бывшего полицейского приняты решения о понижении в должности, предупреждении о неполном служебном соответствии, а также объявлены строгие выговоры.

Напомним, вечером 11 июля на трассе Ростов - Таганрог Сергей Кадацкий расстрелял «Хендай Солярис», в котором находились его бывшая супруга и её отец. Зная, что родственники поедут по этой дороге, полицейский дождался появления иномарки и выстрелил в неё из охотничьего ружья.

После того, как машина остановилась, мужчина подошёл к ней и начал стрелять из травматического пистолета. Убив женщину и ранив её отца, Кадацкий скрылся. Вскоре его задержали в районе Военвед в Ростове.

В тот же день его уволили из правоохранительных органов. В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». По решению суда Сергей Кадацкий арестован на два месяца.

В Донском главке Сергей Кадацкий отвечал за выдачу огнестрельного оружия сотрудникам правоохранительных органов.

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