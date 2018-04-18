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Начальник ГИБДД Кашарского района задержан по подозрении в получении взятки

Начальник ГИБДД Кашарского района задержан по подозрении в получении взятки
Начальник ГИБДД Кашарского района Вячеслав Ветлицин задержан по подозрении в получении взятки. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, полковника заключен под стражу на 72 часа. Возможно, его задержание связано с арестом его непосредственного руководителя, начальника межмуниципального отдела МВД «Кашарский» подполковника полиции Романа Лазарева. Сотрудник полиции был задержан 29 марта.

При этом, в пресс-службе донского главка отметили, что сотрудник полиции уволен в связи с проступком, порочащим честь органов внутренних дел и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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